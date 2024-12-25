为拉拢民心 韩国朝野强调解决民生问题

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国朝野纷纷强调解决民生问题，以拉拢民心、争取政局主导权。最大在野党共同民主党党首李在明一直以来强调向全民发放25万韩元的民生补贴，以恢复民生经济。不过日前他表示，如果政府迅速编制补充预算案，将不会再坚持该项补贴政策。李在明当天在国会举行的最高委员会议上表示，只要能出台有效的民生支援政策，即使不包含民生补贴也无所谓，希望政府能编制补充预算。若政府和执政党因民生补贴而无法编制补充预算，共同民主党愿意放弃这项政策。李在明还再次强调跨党派的国民年金改革方案的必要性，敦促政府和执政党在下月内完成对年金参数的改革，以调整保险缴费率和收入替代率。执政党国民力量党也强调了对民生问题的重视，重申处理《半导体特别法》等民生法案的必要性。针对最近李在明提出“黑猫白猫”、实用主义等政策，国民力量党表示，不能把鱼交给猫。该党党鞭权性东指出，李在明一派着眼于提前举行大选，自称是实用主义，但口号上的改变并不是“实用”而是“失言”，李在明应该停止这种不断改变政治保护色的“变色龙政治”。朝野双方围绕《内乱嫌疑特检法案》也展开了激烈争辩。共同民主党再次向代总统崔相穆施压，要求其公布内乱特检法，称这是实现国家正常化的第一步。国民力量党则表示，在尹锡悦总统被起诉、调查已结束的情况下，《内乱特检法》失去了实效性，纯粹是浪费国力。