尹锡悦面临弹劾和涉内乱罪“双轨审判”

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在被拘留的情况下，不仅需要接受宪法法院的弹劾审判，还要接受涉嫌“内乱头目”罪的刑事审判，目前正与律师团研讨对策。据法律界30日透露，被羁押在首尔拘留所的尹锡悦在农历新年假期间会见了律师，讨论今后的应对策略。尹锡悦方面的立场是，目前尚未确定应对今后审判的方针。弹劾案庭审今后每周举行2次，本月6日起从早到晚全天举行。目前宪法法院已安排好截至下月13日第8次辩论的庭审时间表。按照这一趋势，最早2月末、最晚3月末将可结束审理。指挥“12•3紧急戒严事件”的将领、前行政安全部长官李祥敏和总统室经济首席秘书朴春燮等人将出庭作证。检察机关提起诉讼的涉嫌内乱头目罪案件的刑事审判将在首尔中央地方法院进行。法院最早将于31日指定庭审法庭，2月展开庭审准备程序，3月正式审理。这意味着至少在3月前，尹锡悦总统必须同时准备两种不同性质的审判，不仅需要对提交给法院的大量证据记录进行分析并制定应对战略，还要应对宪法法院弹劾审判过程中的激烈辩论。另外，检察机关的调查也尚未结束。尹锡悦方面或要求暂停弹劾审判程序，但是有意见认为，弹劾审判已经进行了相当一部分，宪法法院接受这一申请的可能性不大。暂停审判程序与否由宪法法院自行决定，与当事人申请无关。还有分析认为，在弹劾审判期间，尹锡悦或考虑不接受刑事审判。