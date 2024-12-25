韩国务总理：尹锡悦没想过就紧急戒严召开国务会议

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韩国国际广播电台报道：国务总理韩德洙在接受警方调查时表示，尹锡悦总统似乎没有想过就紧急戒严召开国务会议。在“12.3紧急戒严”事件发生约一周后，韩德洙在国会就戒严前召开的国务会议表示，实施紧急戒严是“错误”做法，且存在“程序上”的问题。据悉，韩德洙两天后接受警方调查时说，尹锡悦总统从一开始就没有想过要举行国务会议。韩德洙还说，当天的国务会议实际上就是大家聚在一起，形式类似座谈会。总统为宣布戒严，必须经过国务会议的审议。按照韩德洙的说法，可以看作是国务会议的召开和程序的展开存在问题。据警方调查，行政安全部前长官李祥敏表示，尹锡悦总统夫人金建希女士也对戒严计划不知情。李祥敏说，在宣布戒严之前，尹锡悦表示没有人知道宣布紧急戒严的计划，甚至连妻子也不知道，否则她会生气的。李祥敏表示，不认为尹锡悦宣布紧急戒严是高度的统治行为，社会秩序还没有混乱到要派出戒严军的程度。他还说，如果事先知道戒严计划，会更强烈地劝阻总统。尽管国民无法接受、国务委员全体反对，但还是宣布了戒严。据悉，李祥敏还向警方陈述了当时未能制作国务会议记录的原因。李祥敏说，宣布戒严后，我指示总统办公室附属室员工记录国务会议与会者的发言内容，但该员工称自己未与会、不知道与会者的发言内容，拒绝记录。