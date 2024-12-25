韩代总统崔相穆再次对《内乱特检法》行使否决权

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韩国国际广播电台报道：代行总统职权的经济副总理兼企划财政部长官崔相穆31日对在野党主导下第二次通过国会的《内乱特检法》行使了再议要求权（否决权）。崔相穆当天在政府首尔办公大楼主持召开例行国务会议时表示，综合考虑对宪法秩序和国家利益的维护、应对当前危机的迫切性和国民愿望等，不得不对特检法案提出再议要求。崔相穆就此次的《内乱特检法》指出，与上一次移送政府的特检法案相比，部分违宪因素得到了改善。不过在朝野未能达成协议的情况下，在野党单独在国会全体会议上予以通过，对此感到遗憾。崔相穆说，特别检察官制度是三权分立原则的例外制度，因此只有在调查的公正性和客观性受到质疑的情况下，才能作为补充和例外予以实施。目前紧急戒严相关调查已取得进展，包括现任总统在内的军警核心人物大部分已被拘留起诉，审判程序也已开始。崔相穆还说，在目前需要观察今后司法进程的情况下，不少意见认为很难判断是否有必要实施特检调查。虽然此次法案的内容与前次相比有所完善，但仍然存在违宪因素，也存在泄露国家机密的可能，从宪法秩序和国家利益的角度来看，有产生负面影响之虞。崔相穆上月31日对《内乱特检法》行使否决权后，共同民主党对法案进行了部分修改并再次提交国会。