韩代总统崔相穆指示细致评估美国加征关税的影响

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韩国国际广播电台报道：韩国代行总统职权的经济副总理兼企划财政部长官崔相穆指示有关部门应对美国总统特朗普的关税行政命令。崔相穆在本月2日召开的一级及以上级别的干部会议上指出，美国特朗普政府发布的行政命令有可能对韩国企业和经济造成巨大影响，指示有关部门细致评估相关国家动向及对韩国企业的影响。特朗普当天签署行政命令，对加拿大和墨西哥商品加征25%关税，对中国商品加征10%关税。上述措施将从本月4日起生效。崔相穆还评估了今后国政协议会上的商讨事项，并强调须尽快通过《半导体特别法》。崔相穆说，近期关于《半导体特别法》的讨论日渐活跃，对此表示欢迎，期待政府在国政协议会上就提振民生和经济尽快展开讨论。崔相穆指出，《半导体特别法》对维持韩国半导体产业的竞争力必不可少，将成为人工智能（AI)的发展基础，必须为受到束缚的半导体尖端研发人员创造充分发挥其才能的工作环境。特朗普还宣布将对半导体、钢铁、铝、石油等产品加征关税。半导体是韩国主力出口产品，若被加征关税或令韩国经济受到冲击。特朗普发起的关税战还将改变韩国的外贸环境。以韩国最大贸易伙伴中国为例，中国产品对美国出口下滑，则韩国中间产品对华出口也将随之减少；但与此同时，韩国产品在美国的销售可能会增加，以弥补中国留下的空白。问题在于美国以外的市场，中国是仅次于美国的出口大国，美国进口产品的13.5%来自中国，若中国产品退出美国市场，对其他国家的出口将进一步扩大。中国产电视机、冰箱、电动车等性价比高，今后韩国在全球各地与中国产品的竞争将愈发激烈。另外，中国和欧洲有可能采取报复性关税等一系列反制措施。世界货币基金组织预测，特朗普的关税战将拉低今年世界经济增速0.8个百分点，这意味着韩国出口可扩大的余地不大。