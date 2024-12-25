日本未履行军舰岛入遗后续措施 韩国外交部再次表示遗憾

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：日本超过九年未履行韩籍劳工强制劳役地点端岛（也称“军舰岛”）煤矿等明治工业革命遗产2015年列入世界遗产名录时做出的承诺。联合国教科文组织世界遗产委员会（以下简称“世界遗产委员会”）当地时间1月31日在主页公开了日本提交的明治工业革命遗产有关后续措施报告。2023年9月，世界遗产委员会就入遗后续措施通过了包含“日本应与有关国家对话，确保履行承诺”等内容的决定，要求日本提交有关措施进展情况报告。当时日本申请将23处明治工业革命遗产设施列入世界遗产名录，其中包括军舰岛煤矿等7处韩籍劳工从事强制劳役的设施，引发了韩国政府的抗议。随后日本承诺开设悼念牺牲者的信息中心。然而信息中心并未开设在遗产所在地，而是建在了东京；展品也未突出歧视韩籍劳工等历史事实，被各方谴责歪曲历史。韩国和世界遗产委员会曾多次敦促日本履行承诺，但是日本在此次报告中继续无视这一要求。韩国外交部在以发言人名义发表的评论中表示，关于联合国教科文组织世界遗产中心主页公开的日本近代工业设施入遗后续措施报告，韩国再次对日本未忠实履行世界遗产委员会的决定和日本自身承诺的后续措施表示遗憾。评论还称，韩国政府再次敦促日本遵守其自身对国际社会做出的承诺，尽快切实履行相关后续措施。韩国曾要求日本在信息中心展示韩国被强征劳工受害者的证言，但是日本仅将之作为研究参考资料陈列在中心的书架上。2023年9月，日本在信息中心单方面陈列了显示日本强制吞并韩国合法性的展品，并拒绝了韩国政府立即撤下展品的要求。