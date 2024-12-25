北韩谴责鲁比奥“流氓国家”言论

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韩国国际广播电台报道：美国国务卿马尔科·安东尼奥·鲁比奥（Marco Antonio Rubio）称北韩为“流氓国家”，对此北韩谴责称，美国才是“最流氓的国家”。这是北韩在特朗普政府成立后首次对美国提出正式谴责。据朝中社3日报道，外务省发言人2日发表题为《世界上最无赖的国家没有资格对其他国家说三道四》的谈话称，最近美国国务卿鲁比奥在接受某媒体采访的过程中列举美国新政府对外政策时，胡言乱语地污蔑我国为“流氓国家”。发言人强调，负责美国外交政策之人物的敌对言行再次证实，无论过去还是现在，美国对朝（北韩）的敌视政策毫无变化。发言人表示，外务省认为，美国国务卿妄图破坏主权国家形象的敌对言行完全违背以“尊重主权和不干涉内政”为核心的国际法原则，是严重的政治挑衅行为，对此予以强烈谴责和反对。发言人指出，鲁比奥低俗、缺乏常识的胡言乱语除了如实反映美国新政府错误的对朝（北韩）观点之外，绝不会像其所希望的那样，对美国国家利益起到任何帮助。发言人警告称，美国始终对朝鲜民主主义人民共和国（北韩）持敌对态度且今后也将如此，对于美国的任何挑衅行为，我方都绝不会坐视不理，将一如既往地采取相应的强硬措施。鲁比奥1月30日在接受美国媒体人梅根·凯利（Megyn Kelly）的采访时表示，目前我国正面对来自中国以及在某种程度上来自俄罗斯的挑战，还必须应对伊朗、北韩等流氓国家（rogue states）。鲁比奥此前在参议院人事听证会上也称北韩为“流氓国家”。