韩企在加拿大、墨西哥拥有工厂 筹划特朗普关税战应对策略

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：继宣布向加拿大和墨西哥加征25%关税、向中国加征10%关税之后，美国总统特朗普表示下一个加征对象将是欧盟。欧盟回应称，若美国加征不合理的关税，将予以坚决应对。欧盟还强调，不应通过贸易冲突来割裂世界。加拿大此前表示，将向美国产酒类、水果和服饰加征25%的关税，并否认了在最后一刻展开谈判的可能性。墨西哥也计划向世贸组织（WTO）提出起诉和加征反制性关税等应对措施。中国表示将向世贸组织起诉美国，并有可能采取加征反制性关税、对稀土类等矿物资源实施出口管制等措施。随着美国总统特朗普于当地时间1日宣布向加拿大、墨西哥、中国加征关税，相关业界开始筹划应对方案。三星电子、LG电子在墨西哥建有家电和电视机工厂，起亚汽车在当地拥有汽车工厂。现代摩比斯和现代坦迪斯也在当地拥有生产设施。LG能源解决方案和Stellantis集团的加拿大合资工厂生产电池模块，POSCO Future M和通用汽车正在加拿大修建电池正极材料工厂。上述企业密切关注美国的关税政策，并谋求降低经营不确定性方案。特朗普还宣布将对半导体、钢铁、铝、石油、天然气、医药品加征关税。半导体是韩国的主力出口产品，一旦被加征关税，将对韩国经济造成冲击。三星电子和SK海力士正在美国修建大规模工厂，但是特朗普对向生产设施提供补贴的《芯片法案》持负面态度，两家公司面对不确定性。更重要的是，美国也有可能对韩国加征关税，而出口在韩国GDP中所占比重高达90%。在韩国总体出口中，对美出口占比18.7%，其中汽车占比接近五成。有意见担忧，美国有可能出台对汽车出口造成影响的后续措施。根据对外经济政策研究院去年公布的报告，若美国向韩国加征关税，将导致韩国对美出口减少152亿美元（约合22.2万亿韩元）、对第三国间接出口减少70亿美元至89亿美元（约合10.2万亿韩元至13万亿韩元），合计最高241亿美元（约合35.1万亿美元）。