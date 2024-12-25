特朗普关税战令韩股市承压 韩综指回吐一个月涨幅

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国股市刚刚走出去年下半年的低迷并在1月实现反弹，但却又遭遇美国总统特朗普发起的关税战，跌回一个月前的水平。市场担心关税战有可能对韩国经济造成负面影响，但也有预测认为，关税战不会发展为特朗普第一次执政期间的全面战。3日，韩国综指（KOSPI）开盘后骤跌，盘中跌幅一度扩大至3.08%，最终收盘报2453.95点，较前一个交易日下跌2.52%。科斯达克指数（KOSDAQ）报收703.80点，较前一个交易日下跌3.36%。韩国综指于上月24日以2536.80点收盘，随后在两个交易日中跌去将近100点，基本返回到1月3日收盘价（2441.92点）的水平。科斯达克指数也跌回1月3日收盘价（705.76点）的水平，回吐所有涨幅。当天，外国和机构投资者双双净卖出将近4000亿韩元，拖累指数下跌。外国投资者还净卖出了逾6000亿韩元的KOSPI200期货，仅当天上午现货和期货的净卖出额便突破1万亿韩元。农历新年期间徘徊在1430韩元至1440韩元之间的韩元对美元汇率当天骤跌至1470韩元。当地时间2日，特朗普决定对墨西哥和加拿大商品加征25%关税、对中国商品加征10%关税。墨西哥和加拿大随即宣布征收报复性关税，中国也表示将向世贸组织起诉并采取相应措施。有意见担忧，美国与主要国家之间将形成贸易报复的恶性循环。还有意见担忧，韩国也将成为美国关税战的对象。不过也有专家分析认为，外界对关税战的担忧过度。美国国内反对加征关税的呼声很高，且有意见认为关税的法律依据不充分，比起全面性贸易争端，加征关税后展开谈判的概率更大。