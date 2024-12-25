韩国代总统崔相穆：将运营民生经济应对计划

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韩国国际广播电台报道：韩国代行总统职权的经济副总理兼企划财政部长官崔相穆4日在政府首尔办公大楼主持召开的国务会议上表示，从本周开始正式启动第一季度民生与经济应对计划。崔相穆说，在经济不确定性不断增加的情况下，为了恢复韩国经济动力，适时适当的政策效果应该迅速渗透到韩国经济的各个角落。他表示，特朗普新政府已扣动以本国为中心的贸易政策的扳机，全球关税战争正在加剧。进军加拿大和墨西哥等国家的韩国企业在汽车、二次电池、家电等领域已经受到了冲击，且无法预测韩国主要出口产品半导体、钢铁等将何时以何种方式成为被打击的目标。代总统崔相穆说，过去15个月持续的“出口增长”趋势已叫停，时隔四年非自愿退休人数增加，敦促政府和朝野共同树立危机意识，寻找向好的突破口。他说，第一季度每周都会调查民生经济状况，在各行业应对就业、居住、平民金融、物价、关税战争等的核心民生、经济领域，政府将每周研拟一个以上、有意义的改善措施，并迅速予以落实。同时，崔相穆代总统强调说，最近国会正在讨论实行《半导体特别法》和追加财政投入等问题，但即使现在马上开始执行也不足以赶上与我们竞争的主要国家，也难以搞活民生。2月定期国会必须批准《半导体法》《能源三法》（《电网扩建特别法》《高放射性废物保管法》《海上风力发电特别法》）等主要经济法案。崔相穆代总统当天对国务委员表示，当前面临着国内外堆积如山的困难和挑战，我们的作用和责任极为重大，希望各部门迅速挖掘行之有效的对策方案，在第一季度大力推进。另外，崔相穆还要求以文化体育观光部为中心支援韩国体育代表团，以在7日至8日于中国哈尔滨举行的“第九届亚洲冬季运动会”上发挥最佳竞技水平。