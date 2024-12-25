韩检方起诉书：尹锡悦动员军警发动暴动

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统的起诉书3日被公开，尹锡悦因涉嫌带头发动内乱而被拘留起诉。检方在超过100页的起诉书中记录了宣布紧急戒严的违宪、违法和尹锡悦亲自介入的情况，检方将此次紧急戒严事件定性为“尹锡悦动员军警发动的暴动”。起诉书指出，尹锡悦动员1600余名武装军人和约3800名警察强行镇压国会、选举管理委员会、共同民主党党部等，引发了暴动。紧急戒严是以破坏自由民主基本秩序的国宪紊乱为目的而进行的。起诉书中还记录了尹锡悦和前国防部长官金龙显如何讨论了戒严时投入兵力的问题。尹锡悦问道，如果以干部为主能投入多少兵力？金龙显回答说，不到1000人。尹锡悦说，这批兵力足以投入到国会和选举管理委员会。起诉书还说，宣布紧急戒严后，金龙显在全军主要指挥官会议上指示指挥官们说，遵照总统的指示下达任务命令，若不服从命令，将以违抗命令的罪名受罚。宣布紧急戒严时发布的布告令也被检方判定违宪、违法。检方认为，试图在选举管理委员会获取选举舞弊证据的行为没有合理的依据，试图逮捕政治界和选举管理委员会人士也是没有逮捕令的违法行为。去年12月3日宣布紧急戒严之前，尹锡悦将包含紧急戒严后措施的文件递给了进入总统办公室的前行政安全部长官李祥敏。此外，起诉书内容中还包含了在组建逮捕队伍的过程中，国防部调查本部工作人员致电陆军、海军、海军陆战队、空军，要求提供可支援的调查人员名单。