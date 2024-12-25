韩国Kakao和美国OpenAI宣布进行战略合作

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韩国国际广播电台报道：韩国Kakao公司和ChatGPT开发商美国OpenAI宣布进行战略合作。Kakao公司代表郑申雅（音译）和美国OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）4日在首尔举行的联合座谈会上发表了包括在Kakao服务项目中应用OpenAI技术及共同开发产品等在内的战略合作方针。郑申雅代表在座谈会上表示，Kakao在确保最高AI(人工智能)技术的同时，与最佳合作伙伴合作，在AI时代将可以想象到的所有服务变为现实。我们怀着无比喜悦的心情共享战略合作。她说，ChatGPT技术将被应用于包括Kanana服务在内的多种项目，这次的合作伙伴关系已经超越了最新技术的应用，正在为Kakao的五千万用户开发共同产品。Kakao是首次与OpenAI签署战略合作协议的韩国企业。据悉，双方从去年9月开始在“AI服务大众化”的共同目标下，在技术、服务、事业等多种范围内商讨了合作方案。在当天的活动中，OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼表示，Kakao对技术造福于人类日常生活的方式有着深刻的理解，并持续为用户提供革新性体验。我们很高兴能够为Kakao众多用户提供先进的人工智能技术，并将该技术融入到Kakao的服务中，在革新Kakao用户的沟通和连接方式方面进行合作。Kakao代表郑申雅表示，我们对与引领全球AI技术的OpenAI进行战略合作寄予厚望，此次合作将成为Kakao推进协同战略、接近未来的转折点。