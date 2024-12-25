韩国31年间难民申请数量为12.2095万份

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韩国国际广播电台报道：据统计，韩国自1994年实行难民制度以来，截至去年的31年间，难民申请数量达12.2095万份。审查后认定为难民的人数为1544名，累计认定率为2.7%，100名中有2名至3名被认定为难免身份。法务部3日公布了包含上述内容在内的难民统计。韩国自1992年加入联合国《关于难民地位的公约》及其议定书后，从1994年3月开始实行难民制度。据法务部介绍，1994年到2012年，累计申请数量仅为5069份，但2013年规定难民的地位和待遇的难民法实施后，逐渐有所增加。2023年、2024年全年申请数量分别为1.8837万份和1.8336万份，约为2013年1574份的12倍。但2023年的认定数量为101份，去年为105份，相较2016年的98份和2017年的121份没有太大差异。法务部介绍说，韩国的难民申请者往往不是来自阿富汗、叙利亚、委内瑞拉、乌克兰、南苏丹等主要难民的发生地。难民认定率受地理接近性、历史和文化相似性等综合因素的影响，不能与欧洲等其他国家做简单对比。从申请人的国籍来看，俄罗斯最多，占15%，其次是哈萨克斯坦（10.7%）、中国（9.1%）、巴基斯坦（6.7%）、印度（6.4%）等。申请理由以“政治意见”最多，其次是宗教、特定社会成员、种族、家庭结合、国籍等。在申请人中，1.1409万名申请人（约占9.4%）在接到不认可决定后没有出境，而是再次提出申请。