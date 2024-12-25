韩政府和朝野商定下周讨论《半导体特别法》和追加预算编制问题

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韩国国际广播电台报道：韩国政府和朝野商定，将于下周初相聚一堂，重点讨论《半导体特别法》和追加预算编制等民生问题。韩国政府和国民力量党呼吁，为了加强半导体产业竞争力，迫切需要引进每周52小时工作制的特例。韩国雇佣劳动部长官金文洙4日在党政会议上表示，为了在争分夺秒的技术竞争中占据优势，必须摆脱时间的限制。在此前的讨论中，共同民主党代表李在明对每周52小时工作制适用例外规定的问题改变了立场，但金文洙认为，这还不足以解决问题。此外，国民力量党还敦促李在明2月内必须处理《半导体特别法》。对此，共同民主党表示，认同需要支持半导体产业的立场，并要求执政党采取超党派态度，以在二月内处理相关法案。但至于劳动时间问题，共同民主党认为，由于产业界和劳动界难以立即达成一致，因此有待进一步讨论。另外，共同民主党正在研讨将以获得劳方同意和劳动部长官批准为前提，将延长工作时间的“特别延长工作时间批准制度” 纳入《半导体特别法》的方案。对此，国民力量党表示，在这个问题上，业界的意见很重要，因此先要讨论每周52小时工作制特例的问题。政府和朝野代表先商定，在下周初举行的四方会谈中，将重点讨论这一问题。据预测，围绕《半导体特别法》和追加预算编制等争论的焦点，朝野将展开一场心理战，以在处理民生法案的问题上占据主导权。