李在镕与Open AI CEO和软银会长商讨AI合作事宜

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韩国国际广播电台报道：三星电子会长李在镕4日下午在三星瑞草办公楼与到访的美国Open AI首席执行官（CEO）萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）和日本软件银行集团会长孙正义举行会晤，探讨人工智能领域全面合作方案。这是李在镕前一天在不当合并与会计造假案二审中被判无罪后的首个公开活动。此次会晤被视为李在镕消除司法风险后仅一天，就会见人工智能行业的重量级人物，并积极展开国际活动。此前， Open AI和软件银行集团1月21日发布“星际之门”（Stargate ）计划，主要内容包括将与甲骨文公司合作建立“星际之门”，并在未来四年里投资5000亿美元，在美国构建人工智能数据中心。据分析，在中国人工智能初创公司Deep Seek推出的低成本人工智能模型震惊行业的背景下，三方此次会晤可能意在构建更强有力的人工智能生态系统，以占据竞争优势。三方会谈的消息传出后，行业内外对三星电子参与“星际之门”项目的可能性充满期待。据预测，三星电子今后通过进一步商讨而加入“星际之门”项目的话，将会进一步巩固其在人工智能半导体市场的地位。业内外人士分析认为， 三星电子不仅生产人工智能时代的核心产品——高带宽存储器（HBM），还在展开Open AI为了运行自制人工智能模型而在开发的定制芯片代工项目，因此，三星电子参与该项目的可能性很大。财界普遍认为，以此次会晤为契机，李在镕将加速展开全球活动。