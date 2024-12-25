韩去年自贸区出口额达149亿美元 创历史新高

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韩国国际广播电台报道：去年韩国自由贸易区出口额达149亿美元，创历史新高。韩国产业通商资源部4日表示，被政府指定的自由贸易区去年出口额达149亿美元，环比增长22.5%，创历史新高。韩国自由贸易区出口额从2021年起连续四年突破100亿美元大关。所谓自由贸易区是指，政府为了扩大出口和物流规模而保障自由贸易活动的区域。韩国政府从1970年开始，以马山为起点，在全国指定了13个自由贸易区，实行关税豁免政策，并为外商投资企业提供地方税和租金减免等优惠政策。以自由贸易区类型来看，去年机场自由贸易区的出口额最高，达127亿美元，然后依次为产业园自由贸易区和港口自由贸易区，其出口额分别为21.1亿美元和8700亿美元。在机场自由贸易区方面，人工智能技术相关高性能半导体和高带宽存储器半导体的需求急剧增长，占出口总额的85.2%。在产业园自由贸易区方面，在全球市场的高附加值化和环保化趋势下，得益于韩国汽车和船舶出口呈现良好势头，相关企业的零部件出口也有所增长。以出口项目来看，半导体出口额最高，占出口总额的85.2%。以国家来看，对中国出口额最高，占出口总额的64.3%。韩国产业通商资源部表示，随着人工智能半导体需求增加及环保汽车出口持续呈现良好增长态势，今年韩国自由贸易区的出口也有望增长。为刺激自由贸易区出口企业的投资，政府将强化制度基础，积极听取现场反应。