民调：韩国人认为“进步”和“保守”间的政治理念矛盾最为严重

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韩国国际广播电台报道：韩国一项调查结果显示，在社会矛盾中，韩国国民认为“进步”和“保守”间的政治理念矛盾最为严重。社会矛盾是指在分配稀缺社会资源的过程中，必然发生的群体间的对立和紧张，以及利害关系、信念和价值观冲突的龟裂状态。2月5日，据韩国保健社会研究院发布的《韩国人对社会矛盾的认识变化和启示》的资料显示，每十名韩国国民中就有九名认为在各种矛盾事件中，政治领域间的矛盾最为严重。该研究院于2023年6月至8月面向19岁至75岁的3950人进行了民意调查。结果显示，参与调查的应答者认为，在各种社会矛盾类型中，“进步”和“保守”之间的政治理念矛盾最为严重，而女性和男性之间的性别矛盾相对不太严重。具体来看，92.3%的应答者认为“‘进步’和‘保守’间的政治理念矛盾最为严重”。其后依次为“正式工和临时工间的矛盾”（82.2%）、“劳资矛盾”（79.1%）、“贫富矛盾”（78.0%）、“大企业和中小企业间的矛盾”（71.8%）以及“地区矛盾”（71.5%）。另一方面，认为“房主和非房主间的矛盾”（60.9%）、“世代矛盾”（56.0%）、“多元文化矛盾”（54.1%）、“男女间性别矛盾”（46.6%）等相对不太严重。政治矛盾对人际关系带来了负面影响。71.41%的应答者表示，不愿参加与自己的政治理念不同的市民和社会团体活动。58.2%的应答者甚至不愿与政治理念不同的人谈恋爱或结婚。另外，33.02%的应答者不愿和政治理念不同的人聚餐共饮。对于今后韩国社会矛盾的走势，65.09%的应答者认为“和现在水平相似”，28.25%的应答者认为“将越来越严重”，只有6.66%的应答者认为“会有好转”。关于十年后韩国社会将加剧的社会矛盾类型，回答“‘进步’和‘保守’之间的政治理念矛盾”（87.66%）居首，其后依次为“贫富矛盾”（79.95%）、“劳资矛盾”（75.84%）、“正式工和临时工之间的矛盾”（73.43%）。