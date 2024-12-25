尹锡悦承认亲自指示将戒严军投入选管委

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在4日举行的弹劾案庭审第五次辩论中承认“12·3紧急戒严”当时亲自指示将戒严军投入中央选举管理委员会（以下简称“选管委”）。向国会和选管委投入兵力是此次弹劾案庭审的核心争论焦点之一。尹锡悦表示，当时亲自指示前国防部长官金龙显将戒严军投入选管委，理由是选管委涉嫌选举舞弊。尹锡悦说，在检察机关工作时就接到许多有关选举事件、选举诉讼的报告，投票箱中发现令人费解的无效选票，所以我一直认为选举存在问题。上述内容与检方所调查的“尹锡悦亲自指示将戒严军投入选管委”相一致。不过尹锡悦还明确表示，戒严军进入选管委不是进行犯罪调查，而是旨在了解选管委电算系统的状态，如何启动运作等。他还表示，据其所知，戒严军是为此而进入选管委的，至于投入哪些兵力则不得而知。尹锡悦还说，向金龙显说明要宣布戒严是在去年11月29日或30日。前首都防卫司令李镇雨在弹劾案庭审中拒绝回答国会方代理律师的大部分提问。李镇雨在接受检方调查时陈述称，尹锡悦在紧急戒严当时曾指示“即使开枪也要破门而入把他们拉出来”。李镇雨还主张，自己作为一名军人，将尹锡悦宣布戒严时的对国民谈话视为“战略方针”。尹总统在弹劾案庭审第五次辩论中也一再强调没有作出违宪指示，紧急戒严当时“没有发生任何事情”。