韩国去年经常项目顺差990亿美元 为有史以来第二高

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韩国国际广播电台报道：去年韩国国际收支经常项目顺差接近1000亿美元，创下有史以来第二高。这主要受到半导体出口和对美出口增长、油价趋稳、进口减少的推动。韩国银行6日公布的“2024年国际收支初步数据”显示，去年经常项目收支出现990.4亿美元顺差，顺差规模仅次于2015年的1051.2亿美元。从具体内容来看，商品出口额减进口额所得的商品收支为1001.3亿美元。去年出口同比增长8.2%，进口则下滑1.6%。受人工智能普及的利好影响，半导体出口同比增长42.8%。另外，数据通信设备和船舶出口也分别增长17.4%和17.7%。按照出口地区划分，对美国和对中国出口双双增长，增幅分别为10.4%和6.6%。对美出口达到1277.9亿美元，连续7年创新高。进口方面，去年国际油价和粮价下行，大宗商品进口随之同比减少6.1%。受到消费趋冷的影响，消费品进口也同比下滑了1.3%。半导体制造设备等资本货物进口则同比增长5.1%。去年服务收支出现237亿美元逆差。其中旅游收支逆差为125亿美元，加工服务收支逆差为66.6亿美元。包括分红等收入在内的初次账户出现266.2亿美元的顺差。从资产中扣除负债的金融账户净资产为952亿美元，为有史以来第三高，达到2023年（320.8亿美元）的近三倍。随着境内投资者的海外投资增长，直接投资增长333.6亿美元、证券投资增长502.9亿美元。在人工智能和对美联储降息的期待心理的推动下，去年境内投资者对美股票投资扩大，令海外证券投资达到722.5亿美元，同比增长268.3亿美元。外国投资者的国内证券投资为219.6亿美元，同比减少151.8亿美元。