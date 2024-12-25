尹锡悦总统弹劾案第六场庭审举行 主要军方人物出庭作证

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统弹劾案第六场庭审6日举行，“12·3紧急戒严”中投入军力的指挥官等主要人物作为证人出席。尹锡悦总统弹劾案第六场庭审当天上午10时在宪法法院大审判庭举行。特殊作战司令部707特殊任务团团长金铉泰（音译）、前陆军特殊作战司令部司令郭种根、总统办公室经济首席秘书朴春燮分别于上午10时30分、下午2时、下午3时30分作为证人接受审问。与4日的第五场庭审相同，国会方和尹锡悦总统代理人团将轮流对证人进行审问，尹锡悦总统将在证人审问结束后发言，阐述对证词的看法。最受关注的证人莫过于郭种根，他在国会等处作出了大量不利于尹锡悦总统的证词。郭种根本月4日出席在国会举行的尹锡悦政府内乱嫌疑国政调查特别委员会会议时称，总统用保密手机直接指示自己“把在国会里的议员拉出去”。前国防部长官金龙显上月23日在弹劾案第四场庭审中作为证人出席，并表示尹锡悦说的是“把人员拉出去，而不是议员”。对此，郭种根反驳称，尹锡悦作此指示时人员尚未进入国会议事堂大楼。郭种根会否在宪法法院作出关于尹锡悦总统指示戒严军进入国会的证词引发了关注。此前，前国军反间谍司令部司令吕寅兄、前首都防卫司令部司令李镇雨以自身刑事案件正在审理中为由拒绝作关键证词。郭种根涉嫌按金龙显指示向国会投入707特殊任务团197名官兵和第一空降特种部队旅269名官兵，并命令部分官兵翻越围墙、闯入国会。金铉泰承认向国会投入197名特种任务团团员，并进行了现场指挥。他于上月接受了检察院紧急戒严特别调查本部的传唤调查。朴春燮预计将就国会削减预算作证词。尹锡悦总统方面称，在野党削减预算是宣布紧急戒严的原因之一。