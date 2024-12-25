韩国外交部等三部门禁用DeepSeek

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韩国国际广播电台报道：随着中国人工智能模型DeepSeek（深度求索）过度采集用户数据的争议升温，韩国外交、贸易等领域的政府部门屏蔽了该模型。据悉，韩国外交部、国防部、产业通商资源部5日决定限制可连接外部网站的计算机登录DeepSeek。上述三个部门处理大量外交、贸易领域的敏感机密信息。有意见担忧，敏感的工作信息有可能在使用生成式人工智能的过程中被泄露。行政安全部4日向中央政府部门和17个广域地方自治团体发送公文，要求谨慎使用DeepSeek、ChatGPT等生成式人工智能。公文还要求尽量勿在生成式人工智能输入个人信息，不能轻信生成式人工智能的回答。不过公文并非只针对DeepSeek。DeepSeek被指在人工智能训练过程中过度采集用户信息，澳大利亚、日本、台湾等多国纷纷限制对其的使用。个人信息保护委员会此前向中国深度求索公司总部发送质询函，询问个人信息收集项目和流程、处理和保存方法等。截至目前，深度求索公司尚未给予回复。国内企业等敏感领域也纷纷禁用DeepSeek。正式宣布与Open AI合作的Kakao近日在公司内部发布通知，禁止在工作中使用DeepSeek。LG U+当天也发布公告，禁用DeepSeek。三星电子、SK、LG电子等主要企业使用自主研发的生成式人工智能，且禁止在公司电脑上使用未获许可的外部程序。