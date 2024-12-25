韩国国会议长禹元植访华：韩国社会稳定 期待习近平出席APEC会议

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韩国国际广播电台报道：正对中国进行访问的韩国国会议长禹元植会见中国全国人大常委会委员长赵乐际。禹元植表示，韩国在近期的政治局势之中仍然保持稳定。禹元植5日在中国北京同赵乐际会晤。赵乐际是中国共产党第三把手，相当于韩国的国会议长。禹元植在会晤中表示，我方了解中方对韩国不稳定的担忧，不过国会创造了阻止紧急戒严的民主主义新历史，目前正根据宪法和法律进行处理。禹元植强调，大韩民国丝毫没有不稳定。禹元植还表示，在遭受过殖民统治的国家中，只有韩国跻身发达国家行列，我们对此感到自豪，因此可以很有信心地说，我们能够克服这一艰难的过程。禹元植还邀请中国国家主席习近平出席今年秋天在庆州举行的“亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议”，并表示，这是韩国经历磨难后的首次国际性会议，国会正全力推动会议成功举办，期待习近平主席出席此次会议。习近平自2014年后再未访问过韩国。赵乐际强调，双方应坚守建交初心，坚持友好方向，坚定做彼此信赖的友邻、相互成就的伙伴。赵乐际还表示，两国应加强沟通，排除干扰，推动中韩战略合作伙伴关系持续健康稳定向前发展。受赵乐际邀请，禹元植5日起对中国展开为期5天的正式访问。禹元植将于7日出席“2025年哈尔滨亚冬会开幕式”，同其他主要国家领导人会晤。习近平也将出席开幕式，届时禹元植或同习近平会晤。