韩政府部门、企业和金融机构纷纷禁用DeepSeek

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韩国国际广播电台报道：韩国环境部、保健福祉部、女性家族部、警察厅禁用深陷个人信息采集争议的中国人工智能模型DeepSeek。行政安全部和国家情报院此前向中央行政机关、地方自治团体发送了要求谨慎使用DeepSeek等生成式人工智能的公文。据政府有关部门6日消息，环境部从当天上午9时起限制连接互联网的电脑登录DeepSeek。ChatGPT等其他生成式人工智能则可正常登录。环境部官员表示，DeepSeek的个人信息采集机制尚不明确，情报部门也呼吁谨慎使用。从DeepSeek公开的资料来看，其个人信息采集机制与Chat GPT等不同，为防止信息泄露决定禁用。这名官员还介绍，该部门根据情报部门发布的生成式人工智能运用守则有限地使用ChatGPT，因此未予以禁止。环境部下属机构和公营企业预计也将采取相同措施。负责水坝管理的韩国水资源公社计划于当天限制登录DeepSeek。保健福祉部也于当天上午11时许限制登录DeepSeek。该部门此前已禁止员工在生成式人工智能输入过多的用户信息和非公开工作资料，经进一步探讨决定禁用DeepSeek。ChatGPT则未被禁用。此外，警察厅全面禁用DeepSeek。警察厅在当天的通知中指出，因使用DeepSeek存在泄露个人信息等安全隐患，从上午7时起限制警察厅的办公电脑登录DeepSeek人工智能，直到其安全性得到证实。女性家族部当天表示，关于DeepSeek侵犯个人信息隐私的担忧升温，决定禁用。国家机密信息处理量较少的部分机关则未全面禁用DeepSeek，仅呼吁谨慎使用。教育部表示，禁用DeepSeek有可能影响学校教育第一线，因此将谨慎探讨是否禁用。劳动部当天向部门内部、下属机构及委员会发送公文，要求在工作中使用生成式人工智能时遵守国家安全事项，将在今后研究是否禁用。行政部也呼吁所属公务员谨慎使用，不过目前未考虑禁用。国内企业也先后禁用DeepSeek。正式宣布与Open AI展开合作的Kakao日前禁止员工在工作中使用DeepSeek。LG U+也发布公司内部通知，禁用DeepSeek。在金融业界，政策性银行进出口银行上月31日起限制登录DeepSeek。进出口银行有关人士表示，该行分为内部网络和外部网络，一旦认为存在个人信息泄露、网络安全等方面的隐忧，便独立采取禁用措施。公共金融机构韩国住宅金融公社本月4日起限制登录DeepSeek。KB金融控股和KB国民银行本月3日起以安全性检测为由禁用DeepSeek。韩亚银行和友利银行也从本月4日起限制公司连接外部网络的电脑和客户用电脑登录DeepSeek。互联网银行Toss Bank和K bank也决定在完成对DeepSeek的数据采集和训练安全性评估前予以禁用。