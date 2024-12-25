韩所有机场将安装鸟类探测雷达 驱鸟员须维持在两名及以上

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韩国国际广播电台报道：韩国将在全国所有机场安装鸟类探测雷达，并建立驱鸟员维持在两名及以上的机制。国土交通部6日在国会召开“12·29济州航空客机事故”真相查明和遗属救济特别委员会会议，并报告了上述机场安全强化方案。鸟击预防完善方案主要包括“补充人力、扩建鸟类探测和驱逐设备、完善各机场驱鸟活动管理制度”三大部分。国土部将推进在所有机场安装远程鸟类探测雷达。人类视力的最大探测范围约为两公里，雷达则可达到约十公里。国土部计划建立适合国内机场的“韩国型鸟类探测雷达模型”，并选定示范运营机场。首批安装的机场将在今年4月启动设计和采购流程，明年正式安装。即将动工的加德岛新机场等地方机场将在规划方案中添加雷达设计。国土部还决定补充各机场负责鸟击预防工作的人力，建立两名及以上驱鸟员工作制。据国土部调查结果，务安、蔚山、襄阳、丽水、泗川、浦项庆州、原州七家机场均存在夜间和周末时段仅有一名驱鸟员工作的情况。济州航空客机在周日上午失事，当时现场也仅有一名驱鸟员。另外，仁川机场和金海机场的驱鸟员标准人数分别为40名和24名，但实际上各短缺8名和6名。根据国土部规定，各机场按照跑道数量和运行时间，应配有最少两名、最多48名驱鸟员。人力补充将分为两个阶段进行。仁川国际机场公社和韩国机场公社子公司将在本月内发布招聘公告，总计聘用40余人，将驱鸟员总数扩至190余人。截至今年4月，两家公社还须完成人力补充新标准的制定工作，随后展开进一步补充。另外，国内所有15家机场均须安装至少一台热成像摄像机。目前仅四家机场拥有热成像摄像机，其中仁川机场四台，金浦机场、金海机场、济州机场各一台。年内各机场还将分阶段安装车载声波驱鸟器，以提高驱赶中大型鸟类的能力。目前国内仅仁川机场和济州机场拥有该设备。此外，国土部还将在年内制定法律依据，将机场周围果树园、养猪场等诱鸟设施减至最少。