哈尔滨亚洲冬季运动会7日开幕

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韩国国际广播电台报道：47亿亚洲人的冬季体育盛会哈尔滨亚洲冬季运动会（以下简称“亚冬会”）将于本月7日开幕。与“2017年札幌亚冬会”时隔八年之久的本届亚冬会将于韩国时间本月7日晚9时在中国哈尔滨国际会展体育中心拉开帷幕。本届亚冬会原定于2021年举行，但因受新冠疫情的影响，举办地选定过程遇阻，导致会期推迟。开幕式导演为沙晓岚。沙晓岚曾担任“2022年北京冬奥会闭幕式”、“2022年杭州亚运会开、闭幕式”的总导演，他将运用华丽的灯光和技术来展现哈尔滨这座冰雪之城的魅力。韩国代表团旗手由冰球选手李钟民和冰壶选手金恩智担任。本届亚冬会的口号为“冰雪同梦，亚洲同心（Dream of Winter, Love among Asia）”，来自34个国家的约1300名选手将围绕64枚金牌展开角逐，参赛国家数为历年之最。韩国代表团总计派出222人，其中选手148人；目标是继上届之后再夺综合奖牌榜第二名。韩国代表团预计可在短道速滑项目中获得6枚金牌，包括速度滑冰2枚，高山滑雪、自由式滑雪、冰壶各1枚。韩国代表团能否实现综合奖牌榜第二的目标取决于在短道速滑项目中获得的金牌数。韩国女队派出崔敏静、金吉莉，男队派出朴知元。中国队派出范可新和林孝埈。KBS将转播本届亚冬会主要项目的比赛，首场比赛为7日上午10时的短道速滑预赛。