韩外交部第二次官同坦桑尼亚等非洲三国举行双边会谈 商讨关键矿产合作

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韩国国际广播电台报道：为出席“第一届韩非关键矿产对话”而出访南非的外交部第二次官姜仁仙与非洲多国展开双边会谈，商讨关键矿产领域合作方案。外交部表示，姜仁仙分别同坦桑尼亚矿产部副部长斯蒂文•基鲁斯瓦(Steven Kiruswa)、南非矿产和石油资源部副部长普姆齐莱·镁奇纳(Phumzile Mgcina)、津巴布韦矿业与矿产开发部部长温斯顿·奇坦杜举行双边会谈。姜仁仙4日访问南非，出席去年韩非首脑会谈的核心后续措施之一“韩非关键矿产对话”。关键矿产对话由非洲11个国家的政府官员和国内外多家企业参与，旨在介绍韩国在关键矿产领域的对外合作政策、展开关键矿产合作并摸索共同项目机会。据外交部介绍，姜仁仙提议继续发展去年韩非首脑会谈后建立的双边合作关系。非洲国家部长和副部长高度评价韩方为韩非关键矿产合作创造的重要契机，并表示愿意积极努力扩大双方在关键矿产等多个领域的合作。外交部表示，姜仁仙在同坦桑尼亚矿产部副部长基鲁斯瓦的会谈中呼吁对方予以协助，推动韩国企业参与的关键矿产安全伙伴关系（MPS）代表性项目之一马亨盖石墨项目取得成功。关键矿产安全伙伴关系旨在加强全球关键矿产供应链，由韩国担任主席国，美国、英国、日本、加拿大、瑞典、法国、澳大利亚、芬兰、德国、挪威、意大利、印度、爱沙尼亚和欧盟委员会参与。