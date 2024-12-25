韩国忠北西北方向发生3.1级地震

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韩国国际广播电台报道：韩国气象厅表示，7日凌晨2时35分许，忠北忠州市西北方向22公里地区发生3.1级地震。震中位于北纬37.14度，东经127.76度，行政区域上属于忠州市仰城面。震源深度为9公里。气象厅根据对地震波中速度较快的P波自动分析结果，推测地震规模为4.2级，经过进一步分析后调整为3.1级。如果地震规模相差1.1级，理论上其威力相差约44倍。气象厅最初推测地震规模为4.2级，当天凌晨向忠清圈、首尔、仁川、江原、全北、庆北、庆南等地发送了紧急灾难短信。据行政安全部透露，截至当天凌晨2时54分，共接到23起震感报告，其中江原13起、忠北8起、京畿2起。截至当天凌晨3时，没有接到地震造成的重大损失报告。行政安全部已发布地震警报，启动中央灾难安全对策本部1级紧急响应。社交网络服务（SNS）上出现了“感受到摇晃”和“被紧急灾难短信惊醒”等民众的反应。此次地震是今年韩半岛发生的7次2.0级以上地震中最强烈的一次，也是继去年11月9日北韩咸镜北道吉州郡西北方向发生3.1级地震后，时隔90天韩半岛再次出现3.0级以上的地震。以韩国为准，这是继去年6月12日全罗北道扶安郡发生4.8级地震后，时隔240余日首次发生3.1级地震。