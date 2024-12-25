1月份韩国造船业订单量位居世界榜首

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韩国国际广播电台报道：在今年1月全球船舶订单量大幅减少的情况下，韩国造船业界的订单量则超过中国，位居世界首位。据英国造船与海运调研机构“克拉克森研究公司”7日透露，上月全球船舶订单量为146万修正总吨(Compensated Gross Tonnage, CGT)，同比骤减74%。其中，韩国承包了90万修正总吨（62%）的订单，超过中国，名列船舶订单量首位。中国以27万修正总吨(CGT)(19%)位居第二。有鉴于去年12月，韩国和中国分别承揽了13万修正总吨(6%)和193万修正总吨(82%)的订单量，今年韩国造船业的业绩获得了大幅提升。如果按船舶数量统计，韩国和中国分别承揽了13艘和21艘船舶订单。其中，韩国以高附加值大型船舶为中心，中国则以低附加值小型轮船为中心承揽了订单。以上月底为准，全球船舶订单余量(建造余量)环比减少了132万修正总吨，为1.5679亿修正总吨。从各国承揽的订单余量来看，中国为9151万修正总吨(58%)，韩国为3702万修正总吨(24%)。克拉克森新造船价格指数上月达到189.38点，同比上升了0.22点，升幅为5%。在各类船舶的单价方面，17.4万立方米以上的液化天然气(LNG)运输船为2.6亿美元，超大型原油运输船(VLCC)为1.2900亿美元，超大型集装箱船为2.7500亿美元。