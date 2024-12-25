韩前陆军特战司令：尹锡悦指示把议员从国会拉出来

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韩国国际广播电台报道：韩国宪法法院6日审理了尹锡悦总统弹劾案庭审事件，并对“12·3紧急戒严”时动员军队兵力的指挥官等主要人物进行了证人审问。在当天举行的尹锡悦弹劾案庭审第六次辩论中，陆军特战司令部麾下707特殊任务团团长金炫兑（音译）、前陆军特殊作战司令部司令郭种根、总统办公室经济首席秘书朴春燮作为证人出席。郭种根出席辩论时重申紧急戒严时尹锡悦总统所说的“把他们拉出来”指的是国会议员。尹锡悦在电话中对郭种根说，“看来国会内的投票人数还不足，尽快把国会里的人带出来”。郭种根坚定地说，“国会里的人”指的是“国会议员”。郭种根说，当时国会内没有特战司令部的人员，所以可以理解为“国会议员”。另外，紧急戒严事件发生时，打破国会玻璃窗进入国会的707特殊任务团团长金炫兑（音译）表示，当时自己接到的任务是“封锁国会”，“封锁”的意思是切断敌人的威胁。金炫兑说，打破国会玻璃窗进入是为了从内部封锁正门，因为正门外面聚集了很多人。金炫兑表示，进入国会大楼内部后，听到前陆军特殊作战司令部司令郭种根说，不能超过150人，当时并不知道这“150人”指的是“国会议员”，他也没有按照指示把国会议员拉出来。在证人审问的最后阶段，尹锡悦对郭种根的主张进行了反驳。尹锡悦说，他只是为了确认现场的安全问题而打了电话，并没有提到“议员”或“人员”，自己怎么会在电话中说阻止他们投票，把他们拉出来呢。他说，在公职社会怎么会作出这种指示，希望法官们基于常识作出判断。