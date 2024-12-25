汉江出现今冬首次结冰现象 较往年晚一个月

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韩国国际广播电台报道：上周寒潮袭击韩国，9日汉江出现了今冬首次结冰现象。气象厅表示，位于首尔的汉江大桥第二、四号桥墩间上游100米附近的水域完全被冰覆盖，属于“结冰”。汉江结冰较去年晚14天，较往年平均水平晚一个月，这是自1906年实施结冰观测以来第二晚的结冰时间。汉江结冰延迟的主要原因是异常的高温天气。尽管本月寒潮来袭，但截至上月气温始终维持在较高水平。去年12月和上月仅出现过一两次持续时间较短的寒潮，平均气温均高于往年水平。另外，寒潮期间江原道铁原的气温比北极更低。本月3日中部地区发布寒潮警报后，江原道铁原的平均气温骤降至零下19.2摄氏度，比零下12摄氏度的北极更为寒冷。本月3日、4日，日本北海道也出现了半天内积雪量超过1.2米的降雪，这是日本气象观测史上的最强降雪。韩国和日本之所以出现本次异常气候，是因为北半球气流受阻而导致“阻塞（Blocking）”。气流在中纬度上空一般从西向东运动，但阻塞可导致气流从南向北剧烈翻滚。进入韩半岛的北极冷空气带来了寒潮，进入日本的冷空气则与温暖的海水相遇，形成强降雪。10日韩国全国各地仍然寒冷，不过随着冷空气逐渐向东移动，11日白天起气温将逐渐回升。