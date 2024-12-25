习近平：认真探讨出席庆州APEC领导人非正式会议

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韩国国际广播电台报道：中国国家主席习近平7日会见正在黑龙江省哈尔滨市访问的韩国国会议长禹元植，双方讨论了亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议等议题。当地时间下午5时30分，习近平在哈尔滨太阳岛酒店会见来华出席第九届亚洲冬季运动会开幕式的禹元植。这是2014年12月习近平在北京会见时任国会议长郑义和之后，再次会见韩国国会议长，也是去年12月紧急戒严事件发生后，习近平首次会见韩国高级别人士。据国会议长室消息，习近平表示希望稳定维持韩中关系。习近平还就韩国近期的“戒严、弹劾”等事件表示，这是韩国的内政，相信韩国人民有智慧、有能力妥善解决。禹元植邀请习近平出席今年在庆州举行的APEC领导人非正式会议。习近平表示，中国国家主席出席APEC领导人非正式会议是惯例，正和有关部门认真探讨出席事宜。习近平还表示，今年是中国人民抗日战争胜利80周年和韩国光复80周年，双方要搞好纪念活动。两国要深化相互交融、互利共赢的经贸关系，这符合两国人民的共同利益。国会议长室介绍，习近平强调中国坚持开放包容政策，反对“脱钩” (decoupling)。禹元植表示，期待韩中自贸协定投资后续协定能够取得成果，提振两国贸易、稳定管理供应链、展开尖端领域合作。禹元植还要求中方予以协助，确保韩国企业的在华运营稳定和可预测性。禹元植还表示，中国对韩国公民免签有利于两国友好，韩国有关部门也在深入探讨提高中国公民访韩便利性的措施。另外，国会议长室表示，双方讨论了“限韩令”有关问题。禹元植指出，中国的影视剧、游戏等文化内容可自由进入韩国市场，但是中国却几乎看不到韩国的文化内容。通过文化开放推动青年一代互相交流、发展友好关系至关重要。习近平表示，在两国交流中，文化交流是充满吸引力的部分，应避免在交流过程中产生问题。受中国全国人大常委会委员长赵乐际的邀请，禹元植本月5日起对中国展开为期五天的访问。禹元植当天还和国际奥林匹克委员会主席托马斯·巴赫（Thomas Bach）等主要人士一同出席了习近平举行的欢迎宴会。中国中央电视台晚间新闻节目播出了习近平和禹元植走在最前排进入宴会场的画面以及二人会谈的画面。美国特朗普政府成立后，中国致力于改善与周边国家的关系，直至目前，韩中关系呈现向好趋势，不过美中贸易战有可能成为变数。