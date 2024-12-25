韩国各地在寒潮中举行支持和反对弹劾集会

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韩国国际广播电台报道：尽管寒潮持续，8日韩国各地仍然举行了支持和反对弹劾尹锡悦总统的集会。反对弹劾集会在首尔钟路区世宗大路举行，据警方非正式统计，参与者达3.5万名。参与者手举“选举管理委员会开放服务器”、“弹劾无效，拘捕李在明”等标语，并高呼“释放尹锡悦总统”的口号。新教团体在地铁九号线国会议事堂站附近举行“国家紧急祈祷会”，并称，“戒严是合法的”。大邱市东大邱站广场也举行了反对弹劾的“国家紧急祈祷会”，据警方估算，约有5.2万人参与。此外，仁川、大田、釜山、济州等全国各地均举行了国家紧急祈祷会。共同民主党票仓光州也举行了戒严事件发生以来的首次反对弹劾集会，约50余名市民参与。支持弹劾团体“尹锡悦立即下台、社会大改革紧急行动”在首尔地铁三号线景福宫站附近举行“第10次市民大行进”。据警方非正式统计，截至下午5时30分，参与者为5000人。由170余个市民和社会团体组成的“尹锡悦政权立即下台、社会大改革光州紧急行动”在位于光州广域市东区的“5·18民主广场”举行支持弹劾的集会。数百人参加了紧急戒严事件后每周六举行的光州市民总动员大会，高呼“弹劾内乱首犯尹锡悦”。釜山、仁川、大邱、昌原、全州等地也举办了要求尹锡悦立刻下台的集会。与此同时，韩国朝野持续对立。国民力量党警告在野党不要再把反对弹劾集会参与者污蔑为极右势力。共同民主党则称，执政党若继续煽动抵抗弹劾审判，将自我毁灭，必须切断与极右势力间的联系。