崔敏静亚冬会夺三金 韩国短道速滑达成六金目标

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韩国国际广播电台报道：韩国短道速滑名将崔敏静在“2025年哈尔滨亚冬会”上获得3枚金牌，华丽回归。韩国队在8日举行的亚冬会短道速滑混合团体2000米接力决赛中夺得首金，随后朴智元、金吉莉分别在短道速滑男子1500米和女子1500米决赛中获得冠军，崔敏静在女子500米决赛中夺冠。9日，张成宇、崔敏静分别在短道速滑男子1000米和女子1000米决赛中夺冠。韩国队已夺得短道速滑项目9枚金牌中的6枚，创下历届亚冬会之最。八年前在“札幌亚冬会”上摘获两枚金牌的崔敏静一举夺得三金，华丽回归。韩国队还在短道速滑项目中获得了4枚银牌和3枚铜牌。短道速滑代表队圆满完成了本届亚冬会六金的目标。另外，金旼善为韩国队摘获速度滑冰女子500米和短距离团体追逐赛两枚金牌。速度滑冰代表队总计获得两枚金牌和一枚银牌。金旼善在女子500米决赛中凭借38秒24的成绩夺得其本人首枚亚冬会金牌，李娜贤以38秒33的成绩获得银牌。在接下来的短距离团体追逐赛中，韩国队以1分28秒62的成绩击败中国队（1分28秒85），获得冠军。在单板滑雪男子坡面障碍技巧决赛中，2006年出生的李超恩凭借四周转体1440度的高超技术获得90.00分，力压中国选手刘昊宇（76.00分），夺得冠军。李昇勋在自由式滑雪男子U型场地技巧决赛中夺冠，这也是韩国自由式滑雪史上的首枚金牌。目前韩国队以11 金、9 银、7 铜排名奖牌榜第二，仅次于东道主中国。