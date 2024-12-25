韩代总统崔相穆呼吁政府和国会合作 在二月临时国会取得民生经济立法成果

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韩国国际广播电台报道：韩国代总统崔相穆11日呼吁各方展开合作，争取2月临时国会期间在立法方面取得尽可能多的成果，以提振民生和经济。崔相穆11日上午出席在政府首尔办公大楼召开的国务会议，要求国务委员与国会积极合作。崔相穆希望与会人士在12日开始的政府质询期间，全力向国会和国民说明政府在各项事务上的立场，确保政府为稳定国政而作出的努力得到准确无误的传递。崔相穆强调，为了不错失恢复民生和经济的黄金时间，政府按照危机状况的水平执行第一季度民生经济应对计划。政府上周公布了民生经济应对计划的首项措施，宣布建立34万亿韩元的“尖端战略产业基金”。政府还召开民生经济评估会议，评估物价情况，制定了延长燃油税下调措施等可以立竿见影地减轻民众负担的对策。政府计划本周同主要经济团体共同评估就业岗位状况。崔相穆表示，全球经济景气萎缩叠加内需低迷导致就业市场趋冷，累计拖欠工资也已超过两万亿韩元，双方将重点探讨民官合作创造就业岗位的方案和对弱势群体就业岗位的支援方案，并出台必要措施。崔相穆还表示，通过修正施行令和施行规则等发掘了百余个可从各部门层面推进的民生课题，希望各部门长官加速推进能够起到实质性帮助的对策。