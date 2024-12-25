北韩谴责美军核潜艇停靠釜山港 称将以相应力量遏制

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韩国国际广播电台报道：美国洛杉矶级攻击核潜艇“亚历山大德里亚”号（SSN-757）10日首次停靠釜山。对此，北韩提出强烈抗议，并威胁将采取更加明确的应对方式。北韩国防省发言人11日发表谈话称，“亚历山大德里亚”号（SSN-757）入港集中体现了美国绝无可能改变的针对朝鲜（北韩）的疯狂对决之心，是对安全环境的不可否认的威胁，也是令地区军事紧张进一步加剧的不稳定因素。发言人还指出，美国赤裸裸地无视北韩的安全关切，北韩对有可能将围绕韩半岛的尖锐军事对峙局势推向实际武力冲突的充满危险的敌对性军事行动表示严重关切，并强烈警告美方停止采取进一步的挑衅行为。发言人表示，将在与强横的敌对国的激烈冲突中寸步不让，已做好按照自身意愿使用任何手段的准备，维护国家安全利益和地区和平。发言人强调，对盲目信奉通过力量实现支配的霸权美国，必须彻底依靠相应的力量进行遏制，这是现实给出的答案，也是北韩持续坚持的应对原则。北韩将进一步明确针对敌人的行动选项和应对方式。北韩对美军主要战略资产在韩半岛的部署和韩美联合军演反应强烈，并持续声称韩美军事活动是威胁韩半岛和平的主要原因。本月9日，北韩发表评论谴责美国空军B-1B战略轰炸机所参加的韩美日联合空演、韩美空军“双鹰”联合空演是加剧地区紧张的不负责任的行动，只会招致不希望看到的后果。