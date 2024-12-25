韩美外长或在慕尼黑安全会议期间举行首次会谈

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官赵兑烈将出席本周在德国举行的多边安全会议，并在会议期间同美国国务卿马尔科·鲁比奥（Marco Antonio Rubio）进行首次会晤。外交部官员10日在记者见面会时表示，赵兑烈将出席本月14日至16日举行的“第61届慕尼黑安全会议”，并在会议上商讨俄北军事合作、乌克兰战争等印太与欧洲地区间互相关联的安全问题。这名官员介绍说，韩美两国正在协调会议期间举行外长会谈。政府原本就赵兑烈在出席慕尼黑安全会议前访问美国，并同鲁比奥举行会谈的方案与美方协商，但考虑到鲁比奥的行程，双方将在德国举行首次会晤。预计两国外长将重申在特朗普政府第二任期期间加强韩美同盟的基调，并就以实现北韩无核化为目标的对北政策进行协调。赵兑烈还将强调韩国在防卫费分担、韩企对美投资等方面为韩美同盟所做出的贡献。不过有意见指出，多边会议期间举行双边会谈往往时间较短，因此很难进行充分的对话。外交部官员还表示，韩美日三国正就在慕尼黑安全会议期间举行韩美日外长会议的方案进行协商。据日本共同社此前援引多名有关人士的话报道，韩美日三国正协调于本月中旬举行外长会议。另外，对于韩中外长在慕尼黑会议期间举行会谈的可能性，外交部官员表示，韩美以外的双边会谈正在协商之中，目前尚未做出任何决定。