韩国2024年清廉指数排名升至全球第三十位

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韩国国际广播电台报道：在去年实施的全球清廉程度评价中，韩国在180个国家中排名第30位。国际透明组织（TI，Transparency International）11日发布了“2024年度全球清廉指数”报告，在全球180个国家和地区中，韩国以64分（满分100分）位居第30位，较2023年的63分和第32位相比，分别提高了一分和两个等级。另外，在经合组织（ OCED）国家的排名中也上升了一个等级，从2023年的第22位上升至第21位。在被评价的国家中，丹麦以90分的高分蝉联清廉榜榜首，其后依次为芬兰（88分）和新加坡（84分）。据分析，此次评价结果对通过运营反腐败法律和制度预防腐败；改善腐败举报制度和加强公益举报者的保护、支援等产生了积极影响。韩国国民权益委员会（以下简称“委员会”）为了改善清廉程度，决定加强对地方、一线的腐败检查，通过对预算违规使用和招聘不当情况的调查等铲除腐败因素。委员会还表示，韩国作为2025年亚太经济合作组织（APEC）轮值主席国，将在国际社会积极宣传大韩民国的反腐败政策与成果，并将于今年7月主持“亚太经济合作组织反腐败高层对话”等，以借此建立国际信任。全球清廉指数（CPI）是透明国际组织（位于德国柏林）从1995年开始每年评估公共和政治部门清廉水平的指标，分数越高，意味着清廉程度越高。