韩代总统崔相穆：年金改革为当务之急

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韩国国际广播电台报道：韩国代行总统职权的经济副总理兼企划财政部长官崔相穆11日在政府首尔办公大楼主持召开的国务会议上强调说，年金改革为当务之急。崔相穆要求国会尽早推出协议案，政府将予以积极支援。他说，如果国民年金像现在一样运营的话，2041年将会出现赤字，2056年基金将完全耗尽。作为可持续社会基础的国民年金亏损的话，其带来的混乱和影响则无法预测。崔相穆表示，为了不让国民承担过多的负担、稳定运营国民年金，必须达成“多缴少收”的社会协议。政府将召开人口紧急对策会议，仔细了解相关情况，并迅速采取能够响应现场要求的措施。崔相穆说，在不确定的政治环境中，有人担心大韩民国未来的课题是否会失去推进的动力。政府自去年正式宣布人口紧急状态后，在同时兼顾工作和家庭、养育、居住等三大核心领域集中动用可用资源。同时，崔相穆还表示，本周将与主要经济团体一起调查就业情况，重点讨论民、官合作创造工作岗位方案和弱势群体就业支援方案等，并出台必要的措施。崔相穆指出，国际信贷评级机构惠誉上周宣布继续维持韩国历史上最高的信用等级“AA-”级，但也对韩国经济发出了明确警告。为了恢复僵持的经济心理，必须推行前瞻性的政策，同时必须冷静地判断如果政治胶着状态长期化而导致政策执行时机等被推迟、信用等级将不可避免地下降。