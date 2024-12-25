特朗普最早于12日发布对等关税政策 是否影响韩国引关注

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普10日正式宣布对所有美国进口钢铁和铝加征25%的关税。预计美国政府最早于当地时间11日，最晚于12日发布对等关税政策。美国把主要矛头对准印度和欧盟。2022年美国对印度的平均关税为3%，但印度对美国征收9.5%的关税。欧盟也对美国汽车征收10%的高额关税， 同时还征收高达20%的附加税，因而遭到特朗普的集中攻击。韩国和美国签署了自由贸易协定（FTA），因此大部分美国产品在韩国享受免税待遇。但去年韩国对美国贸易顺差达557亿美元，相当于81万亿韩币，创历史新高。因此还不能排除特朗普对此问题感到不满的可能性。有分析认为，根据美国的具体政策方向，这可能成为一种担忧，也可能成为一种机会。但白宫表示，对等关税政策可能不会立即生效。白宫贸易与制造业高级顾问彼得·纳瓦罗（Peter Navarro）表示，特朗普总统不会在本周内发布对等关税的具体内容。特朗普计划于本周就正在实施的关税政策和其他贸易壁垒等问题进行研究。同时，特朗普还将关注美国贸易逆差伙伴等所有贸易伙伴。特朗普考虑今后加征关税的汽车和半导体项目是韩国主要对美出口项目。去年韩国汽车出口额达707亿美元，其中近五成产品出口美国，预计美国上述措施将严重影响韩国汽车的出口。此外，在半导体方面，SK海力士向美国英伟达供应高带宽内存，SK海力士对美出口占其销售总额的近60%。如果特朗普像此前一样采取“先征税，再谈判”的战略，那么今后的个别谈判将尤为重要。在此背景下，韩国政府和企业人士预计将于下周访问美国。