韩选定明年发射的“世界”号七颗副搭载卫星

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韩国国际广播电台报道：韩国明年进行第五次发射的“世界（Nuri）”号将搭载分析海洋垃圾或在太空中进行药物试验的卫星。韩国宇宙航空厅11日表示，已经选定将在第五次发射“世界（Nuri）”时执行上述任务的7颗“副搭载卫星”。首先，通过全球导航卫星系统（GNSS）的信号数据，观测电离层的O&B Space的“SLEDGE”，分析济州岛海洋垃圾海流的Quaternion的“PERSAT”，观测太空天气并拍摄太空垃圾的Perigee Aerospace的“COMMAND v1”被选为3U（1U为 长、宽、高各为10厘米）卫星。此外，观测雾霾的无人勘探研究所的“UEL-Y-Sys”、 HANCOM InSPACE的公共利用高光谱视频拍摄卫星“世宗5号”将被搭载在6U卫星上。在太空环境中，培养蛋白质药物结晶的Space Liintech 的“BEE-1012”被选为12U卫星。最后，观测大田城市空间变化，并验证太空零部件的大田市“大田SAT-1号”被选为16U卫星。在第五次发射“世界（Nuri）”时，主搭载卫星为2-6号超小型集群卫星，副搭载卫星共达15颗，包括在此次征集活动中被选定的7颗卫星、在2022年的Cube卫星大赛中被选定后，正在开发的2颗Cube卫星、韩国航空宇宙研究院的2号元器件、零部件验证卫星等。