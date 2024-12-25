韩国将充分利用自贸协定 加强美妆等出口

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将缓解韩流化妆品、食品的原产地证书负担，以充分利用自由贸易协定（FTA）。并为了提高企业的原产地管理能力，将加强事后管理和提供咨询等。关税厅12日与相关部门共同发表了包括上述内容在内的《充分利用自贸协定推进关税行政战略》。据政府统计，韩国与59个国家签署的22项自贸协定正在生效，出口产品的自贸协定利用率为86.3%，进口产品为85.4%。政府认为，虽然已在稳定利用自贸协定，但仍有必要提高东盟等地区的利用率。政府表示，将大幅减少发放韩国美妆 (K-Beauty)、韩食 (K-food)物品原产地证书时所需的文件，将从8种减少到1种。口红、面膜、眼影、睫毛膏等6种化妆品被指定为原产地简易认定品目，彩色大麦、鸡肉等5种被指定为相关机构确认原产地后认证的农、畜、水产品原产地简易认定品目。此外，针对自贸协定利用率较低的产品和地区，将向企业提供量身定制的支持。政府将对协定利用率低于30%的部分品目和未利用的品目提供咨询，并对自贸协定利用率较低的中部地区提供支援，在平泽海关新设“进出口企业支援中心”。政府还计划提高企业的原产地管理能力，并通过与韩国原产地信息院的合作，加强对1.5万家出口企业的事后管理，并对原产地管理较为困难的中小企业提供针对性咨询。政府将与金融委员会、企业银行、贸易保险公司等合作，向灵活利用自贸协定的优秀企业等扩大低利率贷款、为未收回货款提供投保优惠等。政府还计划加强国际合作，以减少出口企业的通关困难。政府将与柬埔寨、菲律宾等国构建原产地电子数据交换系统(EODES)，并向印度金奈、越南河内等地派遣关税人员。