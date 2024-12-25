韩选管委：专家咨询团加强保安监管 不可能选举舞弊

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统弹劾案庭审第七次辩论11日在宪法法院举行。尹锡悦方面主张，宣布紧急戒严旨在查明选举舞弊的嫌疑。在当天进行的弹劾案庭审辩论中，尹锡悦方面传唤了2023年当时负责选举管理委员会（简称“选管委”）保安检查业务的前国家情报院（简称“国情院”）第三次长白钟郁作为证人。白钟郁表示，本以为选举管理委员会保持了最高级别的保安体系，但却存在多个漏洞。他说，当时的检查不是为了查找“选举舞弊”的痕迹。国会弹劾追诉团则认为，选举舞弊嫌疑不是此次弹劾案庭审的目的，但尹锡悦方面对作为证人出席庭审的国家安保室长申源湜也接连提出了选举舞弊嫌疑的相关问题。当被问及中国是否介入选举时，申源湜没有正面回答。不过申源湜表示，对于包括政治工作等心理战在内的所谓“混合战”，需要提高警惕。中央选举管理委员会秘书长金龙彬也作为证人出席。他再次强调说，根本不可能发生选举舞弊。金龙彬表示，如果宪法法院提出要求，将会出示中央服务器的电子信息。金龙彬还就国情院保安检查后指出的项目表示，在完成改善措施后，于去年4月举行了第22届国会选举。对于部分人士指出国情院当时检查的项目仅占总体设施的5%，选举管理委员会反驳说，国情院亲自检查了服务器等重要部分，剩下的大部分是个人办公电脑。