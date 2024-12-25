美智库调查：逾40%专家认为韩国将在十年内实现核武装

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韩国国际广播电台报道：一项面向美国等全球各国专家实施的问卷调查显示，认为韩国将在未来实现核武装的回答占比大幅上升。美国智库大西洋理事会（Atlantic Council）去年底面向美国等全球60个国家的357名国际战略家和专家实施了“全球预测2025”问卷调查。结果显示，40.2%的应答者认为，韩国在未来十年内实现核武装的可能性较大。这一比例仅次于伊朗（72.8%）和沙特阿拉伯（41.6%）。排在韩国之后的是日本28.6%、乌克兰14.9%和台湾7.9%等。而在一年前的调查中，预计韩国将在十年内实现核武装的专家仅占25.4%。这一变化主要是因为北韩的核和导弹实力在过去一年间大幅提升，且俄罗斯与北韩之间实际上缔结了军事同盟关系。另外，联合国对北制裁措施履行情况监视机制被削弱，来自北韩的威胁进一步上升，韩国部分媒体实施的民调显示，过半民众支持核武装。在被问及未来十年内将使用核武器的国家时，24.2%的应答者选择了北韩，仅次于俄罗斯（25.9%）。而在一年前的调查中，这一比例仅为15.2%。51.6%的应答者认为未来十年各国不会使用核武器，较一年前的63.4%有所下滑。45.9%的专家预测俄罗斯、伊朗、中国和北韩将在2035年正式结为同盟。表示“不清楚”的专家占比为23.4%，认为“不会结为同盟”的专家占比为30.7%。对于美国会否维持与欧洲、亚洲、中东地区国家的安全同盟和伙伴关系，60.9%的专家给予了肯定回答，较一年前的78.7%大幅下滑。此次调查由大西洋理事会斯考克罗夫特战略和安全中心在去年11月5日美国总统选举后实施，反映了新任总统特朗普对外政策基调的变化。参与调查的357名应答者来自民间和非盈利团体、学术界、教育机构、政府和跨国机构，其中近55%为美国国籍。