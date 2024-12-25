特朗普同普京、泽连斯基通电话 商定立即启动终战谈判

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韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普当地时间12日先后同俄罗斯总统普京、乌克兰总统泽连斯基通电话。特朗普当天上午同普京通话，双方商定立即启动终战谈判。在同泽连斯基的通话中，特朗普获得了对方“希望实现和平”的表态。特朗普在其创办的社交媒体平台Truth Social上公布了上述消息。特朗普表示，我刚刚与普京进行了极具效率的长时间电话通话，我们讨论了乌克兰、中东、能源、人工智能(AI)、美元地位以及其他主题。特朗普还表示，首先，我们都希望停止（俄乌）战争导致的数百万人丧生的情况。我们就展开互访等密切的合作达成协议，并就推动双方谈判组立即启动（终战）谈判达成协议。特朗普说，我已指示国务卿马尔科·安东尼奥·鲁比奥（Marco Antonio Rubio）、中情局局长约翰·拉特克利夫（John Ratcliffe）、白宫国安顾问迈克·沃尔茨（Mike Waltz）、（中东问题）特使史蒂夫·威特科夫（Steve Witkoff）率领谈判。我有强烈的预感，谈判将取得成功。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）向塔斯社（ITAR-TASS）等俄罗斯媒体证实，美俄两国首脑进行了长达一个半小时的通话。佩斯科夫表示，普京和特朗普讨论了乌克兰状况以及和平解决冲突的方案。特朗普赞成应立即停止敌对行为、和平解决问题，普京表示应铲除冲突的根源。正对欧洲进行访问的美国国防部长皮特·海格塞斯（Pete Hegseth）当天表示，反对乌克兰加入北约（NATO），俄罗斯和乌克兰恢复至2014年（俄罗斯吞并克里米亚半岛）以前的领土划分是不切实际的。佩斯科夫还表示，两国首脑一致认为，通过和平谈判能够达成长期性解决方案，普京支持特朗普关于两国共事的主要言论。此外，两国首脑商定继续保持接触，包括双方亲自会晤。普京邀请特朗普访问莫斯科，并准备好接待美国官员。特朗普还在Truth Social上表示，继普京之后，与泽连斯基也进行了通话。特朗普说，通话非常顺利，泽连斯基和普京一样，希望实现和平。特朗普表示，双方主要讨论了本月14日至16日举行的慕尼黑安全会议，并说，“希望会议能够取得积极成果，是时候停止这场愚蠢的战争了”。美国副总统詹姆斯·戴维·万斯（J.D.Vance）、国务卿鲁比奥率领代表团出席慕尼黑安全会议，有意见认为美国或在会上公布乌克兰战争终结计划。