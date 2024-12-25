韩国会启动对政府质询 朝野围绕“戒严和弹劾”展开唇枪舌战

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韩国国际广播电台报道：12日是韩国国会对政府质询工作的首日，朝野围绕紧急戒严和总统弹劾案展开了唇枪舌战。国民力量党质疑在野党拉拢前陆军特殊作战司令部司令郭种根。据707特殊任务团团长陈述，共同民主党（以下简称“民主党”）数次拉拢郭种根，在郭种根出演该党议员的YouTube频道前要求其提前准备好问题答案。国民力量党议员成一钟指出，民主党在郭种根出演前一天便告知了采访问题，并要求其准备好答案。民主党还承诺会保护郭种根，让其不要担心。国民力量党还谴责称，宪法法院的偏向性导致国民的不信任日渐加剧。该党议员尹相炫指出，不能让私人感情妨碍大韩民国的法治主义，敦促宪法法院公正审判。民主党则反驳称，提出选举舞弊疑云、否认法治主义的正是尹锡悦总统本人。该党议员金星焕谴责称，总统和执政党把尹锡悦政府期间举行的选举也硬说成是选举舞弊，这是对自由民主主义体制的否认。民主党议员李莲喜指出，在紧急戒严当天召开的国务会议未制作会议记录，也未编制议案号码，在程序上不合法。国民力量党对宪法法院进行了抗议性访问，敦促最大程度上保障尹锡悦总统的防御权，并先对国务总理韩德洙弹劾案做出审判。对此，民主党要求立即停止对宪法法院的露骨干涉。13日的对政府质询重点关注经济问题，朝野围绕补充预算、《半导体特别法》一周52小时工作制例外条款等展开争论。