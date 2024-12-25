韩国朝野拟立法加强教师精神疾病检查体系

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韩国国际广播电台报道：韩国大田一所小学发生教师使用凶器杀害女学生金荷娜（音译）事件后，朝野发起旨在加强教师精神疾病检查体系的法案，改善相关制度。国民力量党13日表示，该党将推动发起主要内容为在教师受聘前后义务性实施精神疾病检查的《荷娜法》。该党紧急对策委员会委员长权宁世当天在紧急对策委员会会议上表示，《荷娜法》将包括建立教师精神健康综合管理体系、帮助教师可在不受任何不利影响的情况下接受相关治疗的方案。权宁世还表示，必须让教师在受聘前后义务性地接受精神疾病检查，一旦发现相关症状，应让其停止工作并接受相关治疗。权宁世指出，对孩子们来说，学校应是最安全的地方。家长们坚信学校是孩子们的保护屏障，一旦这种社会信任出现裂痕， 教育就无法正常立足。权宁世还指出，接受抑郁症治疗的小学教师从2018年的每千名中16.4名大幅上升至2023年的每千名中37.2名，有必要对教师的精神健康和人力管理展开全方位检查。共同民主党正推动由患病教师审议委员会对无法正常展开教育工作的教师实施义务性审议的方案。国会教育委员会干事、民主党议员文贞福在13日的政策协调会议上表示，将通过《荷娜法》制定管理教师精神健康、必要时进行紧急干预的方案。文贞福强调，对因精神疾病停职的教师，在其复职时须适用严格的审查标准，进行个别面谈并予以评估，而非只是提交诊断书。另外，还将制定进一步强化托管教室与家长之间实时确认的方案，确保学生能够安全地放学。文贞福承诺，将坚决引导政府采取负责任的措施，确保学校成员能在安全的环境中专心学习和教育。