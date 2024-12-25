韩国下月起限制充电宝携带登机数量 禁止机内充电

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韩国国际广播电台报道：韩国将对可携带登机的充电宝和电子烟数量进行严格限制，并禁止在机内充电。国土交通部13日宣布制定包含上述内容的《锂离子充电宝和电子烟机内安全管理体系强化标准方案》，并将于3月1日起施行。尽管上月釜山航空客机起火事件的原因尚未确定为充电宝，但是考虑到公众对充电宝引发火灾的担忧，政府决定先行制定有关对策。根据标准方案，今后乘客最多只能携带5个额定能量低于100瓦时（Wh)的充电宝登机，而此前该标准为20个。额定能量为100瓦时至160瓦时的充电宝最多可携带两个，160瓦时以上的充电宝则禁止携带登机。因医疗等目的而超出标准的情况，则须经过航空公司的批准。获批的充电宝必须贴上标签并在安检时予以确认。通过自助登机设备打印登机牌的乘客将在预订机票时、起飞前24小时、办理登机手续时、登机时（登机口）、登机后（机内）五个阶段被告知登机物品管理守则。携带登机的充电宝必须使用绝缘胶带包裹或放入拉链袋，防止接头与金属接触。航空公司值机柜台和机内将提供防短路透明塑料袋。标准方案还规定加强安全检查，一旦乘客被怀疑违反登机携带规定或航空公司提出要求，将对乘客实施追加检查。另外，携带登机的充电宝不得放在行李架上，必须随身保管或放在座椅口袋内，确保在充电宝发生异常时可及时应对。充电宝不得进行充电，若落入座椅夹缝、发生过热等异常现象，应立即告知乘务员。国土部计划于3月1日施行该标准方案。若釜山航空客机失火原因确定为充电宝，国土部还将与国际民航组织协商，探讨是否进一步加强登机规定。