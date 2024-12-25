韩在野党称戒严带来经济冲击 执政党称在野党阻挠民生法案立法

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韩国国际广播电台报道：韩国国会13日在对政府的经济领域质询中，就戒严后的经济情况和编制补充预算等问题向代理总统崔相穆提出了质疑。韩国最大在野党共同民主党（以下简称“民主党”）指出，宣布紧急戒严是高汇率等民生经济恶化的原因。该党议员朴洪根指出，股价指数、税收、外汇储备、实际工资和工作岗位都有所缩水，摇摇欲坠的韩国经济因宣布戒严而一蹶不振。民主党议员朴智元还将责任归咎于一再行使再议要求权（否决权）的代理总统崔相穆。朴智元指出，代理总统崔相穆是“代理否决权”，如果继续行使否决权，民生经济就不会复苏。执政党国民力量党则表示，在野党阻挠和牵制《半导体特别法》等民生法案的立法。该党议员高东真表示，民主党反对《半导体特别法》的立法意味着在全球竞争中举白旗投降，在野党单方面削减预算且要求编制补充预算是前后矛盾。崔相穆表示，迅速执行预算是当务之急，并对编制补充预算的必要性达成了共识。民主党提出了编制包括支付地区货币等在内的35万亿韩元规模的补充预算。国民力量则认为预算编制是政府的权限，批评这是在野党傲慢的想法和为大选拉票的行为。政府和朝野代表已决定下周举行国政协议会议，编制补充预算问题将正式展开讨论。