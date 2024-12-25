韩国男女花滑选手在哈尔滨亚冬会双双夺冠

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韩国国际广播电台报道：韩国男女花样滑冰选手在“2025年哈尔滨亚冬会”上创下历史上首次同时夺冠的壮举。首先是韩国选手金彩然在女子单人滑项目传来了喜讯。13日，金彩然在中国哈尔滨黑龙江冰上训练中心多功能厅举行的花样滑冰女子单人滑自由滑比赛中，以其完美的表现，获得了个人最高分219.44分，其分数超过出现跳跃失误的日本选手坂本花织（211.90分）夺得金牌。坂本花织曾在花样滑冰世锦赛上获得三连冠，金彩然的这次卓越表现显得更加有意义。韩国花滑选手车俊焕参加花样滑冰项目中男子单人滑自由滑比赛更是戏剧性的获得金牌。车俊焕在11日进行的短节目中，落后排名第一的日本名将键山优真9.72分，排在第二。当天，车俊焕以两套节目总分281.69分，反超键山优真，夺得冠军。改写男子花样滑冰史的车俊焕在大赛上毫无遗憾地发挥了强大的一面，获得了男子花样滑冰史上的首枚亚冬会金牌。车俊焕和金彩然在哈尔滨亚冬会双双夺冠，为韩国花样滑冰项目带来了希望，期待在明年的米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会（XXV Winter Olympic Games）上取得更好的成绩。另外，韩国代表团在“2025年哈尔滨亚冬会闭幕式”的前一天成功实现了综合排名第二的目标。韩国目前以15枚金牌、14枚银牌、13枚铜牌排在第二位。