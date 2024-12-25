韩朝野就追加预算案问题争执不下

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韩国国际广播电台报道：韩国朝野就追加预算编制问题连日争执不下。国民力量党批评共同民主党(简称“民主党”)提出的35万亿韩元规模的追加更正预算案是“民粹主义”。该党指出，民主党的预算规模在三天内增加了5万亿韩元，堪称“橡皮筋式”的追加更正预算，被民主党放弃的民生支援资金只是改了个名字而已，国家预算既没有概念，也没有责任。国民力量党党鞭权性东对民主党党首李在明批评说，如果是本人的钱，就不会提出如此无理的追加更正预算的要求。民主党则批评国民力量党只专注于批评在野党，反而破坏了国家。民主党表示，消费券不是民粹主义，而是刺激内需的对策方案，敦促执政党不要只顾及政治上的利弊，必须要协助迅速处理追加更正预算。民主党党首李在明表示，国民力量党比起治理国家，更注重打压在野党，从而拖延了民众生计的恢复。朝野还就紧急戒严问题也展开了攻防战。民主党就国民力量党伦理委员会决定对尹锡悦总统不采取包括开除党籍在内的惩戒指出，国民力量党是认同犯罪者的“犯罪政党”。与此相反，国民力量党却提到了民主党向党务工作者下达赞成弹劾集会动员令的报道，认为绝对无法战胜“李在明不行”的民心所向。在野党14日上午单独召开国会运营委员会会议，表决通过了敦促任命马恩赫为宪法法官候选人的决议案以及敦促监督院对国家人权委员会进行监查的要求案。